Chivas está afinando los últimos detalles de cara a su compromiso de la jornada 10 del Clausura 2026 frente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío; sin embargo, en el Rebaño están conscientes de que la Comisión Disciplinaria tiene en la mira a dos de sus jugadores.

Según el portal de estadísticas de la Liga MX, en el Guadalajara hay dos futbolistas que están siendo observados de cerca, ya que tanto Richard Ledezma como Daniel Aguirre están a una amonestación de ser suspendidos por un partido.

Y es que los dos futbolistas mexico-estadounidenses ya tienen cuatro amonestaciones en el Clausura 2026, por lo que en caso de recibir un cartón preventivo más serán castigados con un juego de suspensión.

Daniel Aguirre es un elemento que está en constante choque con los atacantes rivales debido a su posición de central por derecha, por lo que ha recibido varias amonestaciones. Por su parte, Richy Ledezma se ha ganado algunos cartones amarillos por reclamar.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.