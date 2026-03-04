Chivas es uno de los equipos que mejor juegan en toda la Liga MX, por lo que en el interior del vestidor existe el deseo de confirmarle a todos los aficionados que deben ser tomados en cuenta como candidatos al título del Clausura 2026.

Pese a las grandes exhibiciones que ha mostrado el Guadalajara a lo largo del semestre, aún existe escepticismo sobre los alcances del conjunto tapatío en el futbol mexicano, por lo que los jugadores y el cuerpo técnico querían dar un golpe contundente en la mesa en el duelo contra el Toluca del pasado fin de semana.

Sin embargo, en su visita a los Diablos Rojos las cosas no salieron como esperaban en el chiverío, situación que ocasionó molestia en el interior del vestidor porque querían dar una muestra real del poderío rojiblanco, al menos así lo reveló el comunicador Alejandro Ramírez.

“Cómo el Guadalajara ha sorteado el duro golpe, porque les platiqué de la intención que tenían de dar un golpe de autoridad en la mesa para decir: ‘estamos para cosas importantes’. Durante el speech del técnico, post partido, había puntos que salieron a la palestra del objetivo que tenían y que no se cumplieron”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026 pese a no jugar en la jornada 9