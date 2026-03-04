Chivas disputará este sábado una nueva edición del Clásico Tapatío ante Atlas en el Estadio Jalisco, un duelo que representa una de las rivalidades con mayor tradición no solo en México, sino a nivel internacional. En Guadalajara y todo Jalisco, el enfrentamiento paraliza la ciudad cada semestre. Sin embargo, desde el discurso del plantel rojiblanco, el partido parece asumirse con una óptica distinta, al menos desde la postura de José Castillo.

José Castillo habló antes de enfrentar al Toluca.

En conferencia de prensa este miércoles, el defensor fue cuestionado sobre la relevancia del choque frente a los Zorros, especialmente tras las derrotas ante Cruz Azul y Toluca. Su respuesta fue clara: el objetivo es ganar, pero no por tratarse del Atlas, sino porque es el siguiente compromiso en el calendario. Una declaración que no pasó desapercibida por el contexto emocional que rodea al clásico.

Tanto Castillo como Efraín Álvarez, quien lo acompañó ante los medios, coincidieron en que el encuentro representa una oportunidad ideal para retomar la senda del triunfo. No obstante, dejaron en claro que la motivación no radica en el rival, sino en la obligación interna de sumar de a tres, minimizando el componente pasional que históricamente distingue al enfrentamiento frente al Atlas.

“Es una maravillosa oportunidad (para volver a ganar) no porque sea Atlas, sino porque es el rival de turno. Nuestro objetivo como equipo cada semana es salir a ganar todos los partidos, siempre buscamos quedarnos con los 3 puntos.”

Aun así, ambos futbolistas subrayaron que el grupo está comprometido en buscar la victoria a toda costa. El mensaje hacia la afición rojiblanca es de tranquilidad y determinación, entendiendo que el Clásico Tapatío es uno de los compromisos más sensibles para el entorno del Guadalajara y que uno de los deseos de la afición es verlos ganar ante los grandes rivales.

José Castillo confiesa un emotivo reencuentro con Fernando Hierro, el directivo que lo trajo a Chivas

En otro tema, José Castillo también habló sobre el regreso de Fernando Hierro a Verde Valle. El defensor reconoció que el español marcó un punto clave en su carrera, al ser quien le abrió las puertas del club. “Marcó mi carrera, me abrió las puertas de esta gran institución”, expresó, asegurando que siempre le estará agradecido. Además, se dijo emocionado por convivir con las leyendas del Barcelona que visitaron las instalaciones rojiblancas, en una jornada que combinó historia, nostalgia y reconocimiento.