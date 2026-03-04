Chivas llega al Clásico Tapatío con dos derrotas consecutivas a cuestas, tras caer ante Cruz Azul y Toluca en compromisos que dejaron sensaciones encontradas. El contraste es evidente: el equipo venía de encadenar seis triunfos seguidos, lo que elevó las expectativas y provocó que tanto la afición rojiblanca como seguidores de otros clubes se preguntaran si estos tropiezos reflejan el verdadero nivel del Guadalajara frente a rivales de mayor jerarquía.

Efraín Álvarez habló previo a Chivas vs. Atlas.

Ante ese escenario, Efraín Álvarez asumió la responsabilidad con un discurso directo. El atacante reconoció que las derrotas no obedecieron a una cuestión estructural, sino a errores específicos dentro del terreno de juego. La autocrítica fue clara: las fallas fueron propias y ya trabajan para corregirlas, con la mira puesta incluso en un posible reencuentro ante estos mismos rivales en Liguilla.

“La verdad los últimos dos partidos se nos fueron por decisión de nosotros, que no corregimos bien. Un mensaje que queremos dejar a la afición es que vamos a ir con todo a ganar el partido por ellos. Vamos por buen camino, nos han faltando detallitos en los últimos dos partidos, pero estamos jugando bien futbol, estamos ganando y vamos a corregir esos detallitos”, confesó Álvarez.

Tanto Álvarez como José Castillo coincidieron en que ante equipos de jerarquía como la Máquina y los Diablos no existe margen para el error. Son conscientes de que en instancias de eliminación directa una desatención puede costar el torneo completo, por lo que el énfasis en los entrenamientos está puesto en corregir esos detalles que marcaron diferencia en los últimos encuentros.

Desde la perspectiva de la afición, el análisis no es tan distante del discurso interno. Frente a Cruz Azul, el Guadalajara mostró capacidad de ajuste y buen funcionamiento colectivo, pero dos acciones a balón parado inclinaron la balanza. Contra Toluca, aunque el rival fue superior en varios lapsos, Armando González llegó a marcar dos goles anulados por fuera de lugar que pudieron cambiar el rumbo del partido, reflejando que la distancia no fue tan amplia como indica el resultado final.

Efraín Álvarez ve el Clásico Tapatío como una oportunidad de volver a la senda del triunfo

Finalmente, Efraín Álvarez dejó entrever que el grupo ya trabaja en los ajustes necesarios y que el Clásico Tapatío representa el escenario ideal para responder. El mensaje es contundente: irán por la victoria a toda costa. Todo apunta a que este sábado en el Estadio Jalisco veremos a un Guadalajara decidido a recuperar su mejor versión y sumar tres puntos en su segunda casa.