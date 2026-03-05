Chivas se enfrenta este sábado al Atlas en su segunda casa, el Estadio Jalisco, en uno de los partidos más esperados del torneo para la afición rojiblanca. El Clásico Tapatío es una de las rivalidades más antiguas e intensas del futbol mexicano y siempre genera un ambiente especial en la ciudad. Además, para el Guadalajara representa una oportunidad ideal para dejar atrás las recientes derrotas y demostrar que sigue siendo un serio candidato al título del Clausura 2026.

De cara al encuentro, el Rebaño Sagrado aparece nuevamente como favorito para quedarse con los tres puntos. Aunque algunos aficionados tienen dudas después de los resultados contra Cruz Azul y Toluca, la realidad es que el Guadalajara llega con más argumentos futbolísticos que los rojinegros. Por ello, repasamos tres factores que podrían ser determinantes para inclinar la balanza a favor del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Atlas tiene la peor defensiva de la parte alta de la Tabla General de la Liga MX

Aunque los rojinegros han conseguido resultados suficientes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y actualmente ocupan el sexto lugar de la clasificación, su mayor problema ha sido la defensa. Atlas ha recibido 13 goles en 9 partidos, cifra que lo convierte en el equipo más goleado entre los primeros diez de la tabla. Esto refleja que una de las virtudes que en otros torneos los hizo competitivos hoy se ha convertido en su principal debilidad.

Incluso el Puebla tiene mejor defensiva que el Atlas.

Chivas los supera en el ataque en prácticamente todas las instancias

Cuando se revisa la comparativa ofensiva entre ambos equipos utilizando el radar de StatsBomb, la diferencia es clara. Chivas aparece como uno de los ataques más consistentes de toda la Liga MX, generando peligro constante a través de distintas vías. En contraste, el Atlas se ubica entre los equipos que menos oportunidades crean según los goles esperados (xG), además de ser uno de los que menos amenaza produce en jugadas de balón parado como los tiros de esquina.

Chivas supera el ataque del Atlas en todas las métricas.

Atlas llegará al Clásico Tapatío con dos bajas muy delicadas que les costará cubrir

Otro factor que podría inclinar el partido a favor del Guadalajara son las ausencias importantes que tendrá el conjunto rojinegro. La salida de Uros Djurdjevic al Monterrey dejó un hueco considerable en el ataque del Atlas, y a eso se suma la expulsión de Rodrigo Schlegel en el partido contra Xolos. El defensor central había jugado el 100% de los minutos disponibles desde su llegada y ya era titular indiscutible, por lo que su ausencia para el Clásico Tapatío representa un golpe sensible para la estructura defensiva de los Zorros.