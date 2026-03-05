Chivas se enfrentará este sábado al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos que más pasión genera en el futbol mexicano y que históricamente ha dividido a toda la ciudad de Guadalajara. Se trata de la rivalidad más longeva del país y en los últimos años ha sumado un ingrediente extra debido a la discusión sobre la propiedad del Estadio Jalisco, inmueble que muchos aficionados rojiblancos siguen considerando la segunda casa del Rebaño Sagrado a pesar de que el equipo ya no juega ahí desde hace varios años.

Chivas “visita” al Atlas este sábado.

Esto tiene una explicación clara: Chivas posee el 30% de las acciones de Clubes Unidos de Jalisco, la asociación civil encargada de administrar el histórico estadio. Con ese porcentaje, el Guadalajara se convierte en el socio mayoritario del inmueble. Por lo tanto, aunque el Rebaño Sagrado no sea el único propietario del estadio, sí es el club con mayor participación en él, lo que para muchos aficionados refuerza la idea de que el Jalisco pertenece más a Chivas que al Atlas u otros equipos que lo utilizan.

Aun así, José Castillo fue cuestionado directamente sobre esta situación durante la conferencia de prensa de este miércoles. Al defensor rojiblanco le preguntaron si dentro del plantel veían el partido del sábado como un regreso a casa a pesar de jugar oficialmente como visitantes. Sin embargo, el zaguero evitó entrar en polémicas y se limitó a responder que disfruta jugar el Clásico Tapatío sin importar el estadio en el que se dispute.

Está claro que en el Guadalajara prefieren mantener la concentración en lo deportivo y dejar que todo se defina dentro del terreno de juego. Después de las derrotas ante Cruz Azul y Toluca, el equipo no quiere caer en excesos de confianza ante el Atlas. Aun así, el Rebaño Sagrado llega como favorito al encuentro, por lo que una victoria ante uno de sus máximos rivales sería la forma perfecta de volver a la senda del triunfo y reafirmar su candidatura al título.

Chivas sí tendría que volver al Estadio Jalisco por culpa del Mundial 2026

Curiosamente, existe un escenario en el que el Estadio Jalisco podría volver a ser casa de Chivas, al menos de manera temporal. La FIFA habría solicitado tomar el control del Estadio Akron semanas antes del Mundial de 2026 para garantizar que todo esté listo para la justa internacional, lo que obligaría al Guadalajara a ceder su inmueble durante ese periodo.

Si esta petición se concreta, el Rebaño Sagrado tendría que disputar sus partidos como local en otra sede durante la Liguilla. La opción más lógica sería precisamente el Estadio Jalisco, por lo que el histórico inmueble podría volver a albergar partidos de Chivas en la fase más importante del torneo, haciendo que por unas semanas la vieja casa rojiblanca vuelva a recibir al Guadalajara.