En medio de la preparación para su próximo compromiso ante Atlas por el Clásico Tapatío, Chivas tuvo una presencia inesperada en el entrenamiento del primer equipo. En una de las imágenes que el club suele publicar tras cada práctica en sus redes sociales, apareció un inesperado futbolista del Tapatío trabajando a la par del plantel que dirige Gabriel Milito, un movimiento que no pasó desapercibido entre los aficionados rojiblancos.

Se trata de Brandon Téllez, defensor que viene teniendo continuidad en el conjunto filial que compite en la Liga de Expansión MX. El zaguero fue captado en la sesión realizada en Verde Valle, lo que sugiere que el cuerpo técnico decidió observarlo más de cerca durante los entrenamientos del primer equipo.

@Chivas

El caso de Téllez resulta particular dentro de las Fuerzas Básicas del Guadalajara. El futbolista llegó procedente de la academia de LA Galaxy y en sus inicios se desempeñaba como mediocentro. Sin embargo, para este Clausura 2026, Pepe Meléndez lo reconvirtió en zaguero central dentro de una línea de tres defensas y dos carrileros, mismo esquema que suelen usar las Chivas de Gabriel Milito.

Su pasado en el mediocampo le permite ofrecer características poco habituales para un zaguero, algo que se ha visto en el primer equipo con Daniel Aguirre, quien también pasó del centro del campo a la zaga. Además de su 1,90 de estatura que lo vuelve fuerte en el juego aéreo, el defensor destaca por su capacidad para salir jugando y conducir con balón, cualidades que suelen valorarse en esquemas que priorizan la salida limpia desde el fondo.

Samir Inda también entrenó con Chivas

En la misma publicación, Chivas dio cuenta de que el juvenil Samir Inda también volvió a entrenar con el primer equipo durante esta semana. El mediocampista zurdo hizo su debut en el torneo pasado contra Necaxa, donde se dio el lujo de marcar un golazo. En esta campaña, está siendo un elemento recurrente dentro el 11 titular del Tapatío.