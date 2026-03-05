Un auténtico golazo de Néstor Calderón se llevó los reflectores en el partido entre leyendas de la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección Jalisco, disputado como antesala del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF en el Estadio Akron. El encuentro terminó empatado 2-2, pero una de las acciones más recordadas de la jornada fue la exquisita definición del exjugador rojiblanco.

La jugada se produjo cuando Calderón recibió el balón sobre el borde derecho del área. Con gran técnica y lectura de la posición del arquero, el “Avión” pinchó el balón con delicadeza para elevarlo por encima del guardameta, que alcanzó a estirarse pero no pudo evitar que la pelota terminara dentro del arco. La acción desató los aplausos del público presente, que disfrutó de una pincelada de calidad en medio del ambiente festivo del evento.

El partido reunió a varias figuras del pasado del fútbol mexicano y contó con fuerte presencia de exjugadores de Club Deportivo Guadalajara en ambos equipos. Por el lado de las leyendas de México aparecieron nombres como Adolfo Bautista y Oswaldo Sánchez, mientras que los goles del encuentro también llevaron sello rojiblanco: marcaron Héctor “Gauchito” Ávila y Aris Hernández, además del mencionado doblete de Calderón.

Calderón, recordado por la afición rojiblanca por su paso entre 2016 y 2017, fue uno de los jugadores que dejó huella en el Guadalajara durante la etapa previa al resurgimiento deportivo del club. El extremo formado en Toluca 44 partidos con Chivas y fue clave en el doblete de Matías Almeyda en esta temporada, donde se caracterizó por su velocidad, capacidad para encarar y un disparo potente desde media distancia.

Leyendas de Chivas enfrentarán a Cruz Azul

La nostalgia del fútbol mexicano continuará en los próximos días, ya que el 15 de marzo está programado otro partido de exhibición entre leyendas del Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul, un duelo que reunirá nuevamente a varias figuras históricas de ambos clubes y que promete revivir momentos inolvidables para sus aficionados.