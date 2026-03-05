Una de las grandes acciones de la directiva de Chivas para respaldar el proyecto que comanda Gabriel Milito es la liga de 10 jugadores que decidió borrar para el Clausura 2026. Uno de ellos era Eduardo García quien no fue tenido en cuenta por el técnico argentino y que mañana podría tener sus primeros minutos en el Tapatío de Pepe Meléndez.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado realizó una brutal depuración de jugadores que no entraban en planes por finalización de contrato, sobrepoblación en posiciones, calidad, gestos innecesarios e indisciplinas. Por esta razón no fueron tenidos en cuenta Chicharito Hernández, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez, Alan Pulido y otros.

Sin embargo, la directiva de Chivas no pudo acomodar a todos los futbolistas y uno de ellos fue Eduardo García. Se rumoreó que el Dragón García podría ser llegado ha tomado en cuenta por Mazatlán para el Clausura 2026, pero finalmente decidió quedarse a pelear por el segundo lugar en la portería del Guadalajara.

Eduardo García volverá a tener minutos. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Miguel Pérez, periodista que cubre el día a día de las fuerzas básicas del Guadalajara, reveló que el portero formado en Verde Valle no solo sería convocado en Tapatío, sino que además tendría minutos. “Luego de no lograrse su cesión a otro club, Dragón García podría ver sus primeros minutos del semestre, con la filial del Guadalajara”, reportó el periodista en X.

¿A qué hora y ante quién juega Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Tapatío volverá a ver acción mañana viernes seis de marzo cuando enfrente a Cancún por la jornada 9 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México y se podrá ver por ESPN.