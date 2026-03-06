Armando González se ha convertido en uno de los jugadores mexicanos con mayores posibilidades de ganarse un lugar de último momento en el Mundial de 2026, gracias al gran año futbolístico que está viviendo con Chivas. Aunque su convocatoria aún no es segura, varios exjugadores han sido cuestionados sobre la posibilidad de verlo en la lista final de Javier Aguirre, y la mayoría coincide en que el delantero rojiblanco merece ser considerado por su rendimiento reciente.

Uno de los que habló al respecto fue Luis García, quien no solo elogió el momento que vive la Hormiga, sino que también destacó una cualidad del atacante de la que poco se habla: su fuerza física. Para el exdelantero de Chivas y de la Selección Mexicana, esta característica es una de las grandes virtudes del llamado Otaku del Gol, e incluso podría abrirle las puertas del futbol europeo en un futuro cercano.

“Lo de Armando (González) es fantástico, es un chavo que ha crecido muchísimo. Un tipo físicamente muy poderoso, que hoy para bien o para mal el tema del físico marca, y él tiene un físico podríamos decir hasta europeo”, señaló García Postigo al analizar el presente del delantero rojiblanco.

En esa misma intervención, el exatacante del Tri también dejó claro que, a pesar del talento y el crecimiento que ha mostrado Armando González, para él el delantero titular de la Selección Mexicana debe ser Raúl Jiménez. Esto se debe a que Javier Aguirre suele utilizar un solo centro delantero en su esquema, aunque está claro que el atacante de Chivas podría ser un complemento interesante o una alternativa distinta desde la banca.

Las palabras de García tienen un peso especial, pues habla desde la experiencia de haber vivido convocatorias mundialistas con la Selección Mexicana. El exdelantero disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y también jugó en Europa con clubes como el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, por lo que conoce de primera mano lo que se necesita para dar ese salto internacional.

El físico de Armando González es una de las razones por las que casi no debuta con Chivas

Curiosamente, el físico que hoy es una de las mayores virtudes de Armando González fue en algún momento un obstáculo para su carrera. Cuando era niño y realizó sus primeras pruebas con Chivas, el delantero fue descartado por el club al considerar que era demasiado bajo de estatura.

Con el paso de los años, el atacante rojiblanco no solo creció físicamente, sino que trabajó intensamente para desarrollar una gran fortaleza y potencia para su tamaño. Ese desarrollo le ha permitido competir con defensores más grandes y fuertes, convirtiendo lo que alguna vez fue una debilidad en una de las características que hoy lo distinguen dentro del futbol mexicano.