Armando González es hoy en día el futbolista de moda dentro de Chivas gracias a su gran proceso formativo que registró en fuerzas básicas y ahora su despertar goleador en el Apertura 2024; sin embargo, el delantero rojiblanco reveló que fue rechazado por la institución tapatía.

La Hormiga ha registrado un impresionante arranque de torneo con el Guadalajara, ya que acumula dos goles y una asistencia en casi 50 minutos jugados en el semestre, por lo que se ha ganado el puesto de segundo delantero, detrás de Chicharito y por delante de Ricardo Marín.

Es por eso que el Otaku del gol reveló en entrevista con TV Azteca que hizo algunas pruebas para entrar a las fuerzas básicas del chiverío; sin embargo, no fue rechazado en un par de ocasiones debido a que su estatura no era la ideal para un centro delantero.

“Llego a Chivas cuando tenía 15 años. No había entrado, porque no me aceptaron a los 12, tampoco a los 13, me dijeron que estaba muy chiquito de altura para ser centro delantero. La primera vez que llegué, me preguntaron: ‘¿De qué juegas?’ Les dije que de nueve. ‘¿Cómo de nueve?’

“Seguí intentando, seguí esforzándome. Mi papá tenía una Tercera División allá en Aguascalientes y jugaba ahí. Jugamos un amistoso contra Chivas, me seguían viendo, vieron que había crecido futbolísticamente y de físico, entonces me dijeron ‘ya vente’”, reveló el goleador rojiblanco.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.