Después de tres fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra como líder con un total de nueve puntos tras imponerse a Pachuca, Juárez y Querétaro.

El equipo de Gabriel Milito ha mostrado un buen funcionamiento, por lo que la afición rojiblanca espera verlos pelear el campeonato y este gran momento de Chivas contrasta con la actualidad del América, quien no ha podido ganar en el certamen, de manera que se encuentra en el fondo de la tabla general con apenas una unidad.

Esta situación fue tema de conversación en uno de los programas de FOX, donde Daniel Brailovsky, leyenda del conjunto de las Águilas, se lanzo contra sus compañeros, especialmente con Fernando Cevallos, fiel aficionado del Rebaño Sagrado.

“Yo siento que el concepto es equivocado porque le vas a un equipo chico; hay que ser campeón y no líder“, mencionó el exjugador argentino de 67 años de edad.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Daniel Brailovsky le tira al Club Deportivo Guadalajara. De hecho lo hace seguido, sobre todo cuando otros analistas atacan a su América.

¿Cuándo será el Clásico Nacional del Clausura 2026?

El Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y América se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.