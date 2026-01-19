Richard Ledezma atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada a Chivas y lo está confirmando con números en este arranque del Clausura 2026. El futbolista rojiblanco figura entre los jugadores con más oportunidades creadas del torneo, con 8 ocasiones generadas, misma cifra que Pedro Vite y Charly Rodríguez, colocándose como uno de los grandes playmakers en la etapa inicial del campeonato.

El impacto de Ledezma no es una sorpresa si se toma en cuenta su evolución desde que aterrizó en Guadalajara para el Apertura 2025. Procedente del PSV Eindhoven, el mexicoamericano llegó como una apuesta interesante por su formación europea, pero rápidamente se ganó un lugar en el once titular gracias a su versatilidad, visión de juego y capacidad para marcar diferencias por la banda derecha o en zonas interiores.

Durante su primer torneo con el Rebaño, Ledezma fue uno de los refuerzos más destacados. Disputó la mayoría de los partidos como titular, acumuló varias asistencias y se consolidó como una pieza clave en la generación ofensiva del equipo. Incluso fue reconocido por distintos medios como uno de los mejores fichajes del semestre, además de marcar su primer gol oficial con Chivas en la Leagues Cup 2025.

Esa inercia positiva se ha trasladado al Clausura 2026, donde el Guadalajara ha tenido un arranque perfecto con tres victorias en sus primeros tres partidos. En ese contexto colectivo tan favorable, Ledezma ha sido un engranaje fundamental: participa activamente en la salida de balón, conecta con los delanteros, rompe líneas con conducción y sigue siendo una fuente constante de centros, pases clave y asistencias potenciales.

¿Richard Ledezma debuta en la Selección Mexicana?

Por otro lado, su presente ya empieza a tener repercusiones fuera del club. Richard Ledezma ya fue convocado a la Selección Mexicana y solo resta que se confirme de manera oficial su cambio de Federación para que pueda estar disponible en los próximos amistosos ante Panamá y Bolivia.