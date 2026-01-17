Chivas está registrando un agradable y efectivo arranque de Clausura 2026, en donde independientemente del nivel colectivo, es innegable que muchos jugadores viven un gran momento individual, entre los que destaca Richy Ledezma.

El mexico-estadounidense es un futbolista que se traza objetivos próximos y a mediano plazo, en donde no ocultó su felicidad por el gran nivel que presume el Guadalajara, ya que sabe que un club de esa importancia debe ganar todos los partidos, asegurando que se tiene el nivel para levantar el trofeo de campeón.

“Muy contento por el resultado, hay que seguir. Sabemos que tenemos que ganar todos los partidos y vamos a ir partido a partido. El profe pone el cuadro y hay que salir a ganar todo.

“Este equipo tiene para hacer grandes cosas. Vamos por la 13 y es el objetivo para el equipo, para ganar todo“, declaró el carrilero rojiblanco en palabras para Amazon Prime al término del juego contra Querétaro.

Richy Ledezma, visualiza jugar el Mundial con México

“Un orgullo representar a México, mi país. De donde mis papás son, es algo muy bonito y hay que seguir y a rendir para ver si llego al Mundial (…) La verdad vamos a ver, pero sí (se ve cerca el Mundial)”, concluyó el futbolista del chiverío que recién recibió su primera convocatoria al Tricolor.