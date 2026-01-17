Armando González tiene un talento innegable para causarle peligro a las defensivas rivales, no solamente por su calidad para definir las jugadas, sino también para encontrar una buena posición de remate, aunque contra Querétaro se perdió una increíble jugada de gol.

En una pelota detenida, Efraín Álvarez mandó el servicio a primer poste para la llegada de Daniel Aguirre que peinó la redonda para mandarla a segundo poste, por lo que el portero Guillermo Allison se tendió, entregando el rebote en donde llegó la Hormiga, quien por la rapidez de la jugada no pudo meter la cabeza y la redonda se escapó por la línea de meta.

El delantero del chiverío se mantiene como uno de los mejores artilleros del futbol mexicano, ya que se estrenó contra Pachuca, por lo que es necesario reencontrarse con las redes cuanto antes si aspira a llegar a la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.