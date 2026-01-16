El proceso que ha encabezado Javier Aguirre le devolvió estabilidad a la Selección Mexicana; sin embargo, hay analistas que no están satisfechos con el rendimiento del equipo nacional partido tras partido, por lo que suelen cuestionarle cualquier decisión que tome el seleccionador.

Sin embargo, el periodista Ignacio Suárez, recordó el desafortunado gesto que tuvo el Vasco hace 25 años con Cruz Azul, en donde al igual que con el Guadalajara, decidió mandar a llamar a 8 elementos del club que mejor jugaba para darle un mejor ritmo al Tricolor, aunque al final de cuentas, solo llevó a tres al Mundial.

“Utiliza a Chivas como base para que le rescaten a él, al Vasco Aguirre, algo que no ha podido hacer y es lograr que una Selección juegue como conjunto.

“Ahora, hará lo que hizo hace 25 años con aquel Cruz Azul y la Libertadores. En aquel momento, contra Estados Unidos, en ese primer partido jugaron 7 de Cruz Azul, pues ya sabían cómo jugaban y los reforzó con cuatro.

“Ahora, esta misma receta, hoy se la aplicará Javier Aguirre, más que por creer en un proyecto, por salvar su cabeza y evitar las críticas si vendrían si arman un equipo híbrido en donde todos jueguen para su lado. Que Chivas salve al Vasco“, remató el Fantasma en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los 8 seleccionados que tiene Chivas para los amistosos con Panamá y Bolivia?

El Vasco decidió mandar a llamar a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda de cara a los duelos de la próxima semana, en donde no podrán llamar a los europeos debido a que no es una Fecha FIFA.

¿Cuáles jugadores de Chivas tienen más posibilidades de ir al Mundial?

Según las recientes convocatorias con Javier Aguirre, los elementos del Guadalajara que han sido llamados con mayor frecuencia son solamente Raúl Rangel y Roberto Alvarado, por lo que el resto tiene menos probabilidades de subirse a la lista final de la Copa del Mundo.