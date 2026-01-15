Chivas sorprendió a todos con el fichaje de Brian Gutiérrez, un juvenil que venía llamando la atención desde hace varios años en el Chicago Fire de la MLS; sin embargo, el mediocampista ha dejado en claro su vínculo con México y cómo fue que nació su amor por el Rebaño.

El futbolista reconoció que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas que ha valorado gracias a los esfuerzos de su familia, en donde su padre es un fiel seguidor del Guadalajara, factor que lo motivó a vestirse de rojiblanco.

“Desde que nací me inculcó mi papá el ser chiva y toda mi familia, mis papás, mis tíos y toda mi familia es chivista (…) Cuando acabé la temporada en la MLS duré unas semanas observando y mi representante me dijo que estaban en contacto conmigo y ya después vine acá y le dije a mi familia, fue algo muy bonito.

“Es algo muy bonito para nosotros, especialmente para mi papá que es bien chivista, es como cumplir su sueño también. Es un sueño familiar (…) Lo que me inculcaron mis papás, la cultura y convivir con todos. En mi familia todos somos mexicanos, entonces en la casa hablamos español”, explicó el mediocampista en entrevista con Telemundo.

Gutiérrez reveló que se siente contento y cómodo con la idea futbolística que propone Gabriel Milito dentro del chiverío, por lo que ventiló cuáles son las funciones que le pide el argentino dentro del campo.

“Muy bien, el ser dinámico y lo que somos como grupo y cómo jugamos. Me estoy adaptando de la mejor manera (…) Es controlar la media y en varias ocasiones puedo ir al ataque y hacer disparos de fuera del área“, puntualizó.

A Brian Gutiérrez no le incomoda la presión que se siente en Chivas

“Sí hay presión como en cualquier club, pero especialmente acá por lo que es Chivas y lo que mueve. Yo convivo con eso y es algo muy importante que te puede ayudar como jugador. Es algo que te motiva, ver a la gente que está siempre al pendiente, con ustedes, es algo muy bonito”, concluyó.