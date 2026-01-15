Chivas es uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX y así lo confirma el arranque de torneo perfecto que está registrando en el Clausura 2026, por lo que se ha ganado el respeto de todos los adversarios, en donde Esteban González, entrenador de Querétaro, no ocultó su excesivo respeto por los rojiblancos.

Aunque los Gallos Blancos fueron quienes rompieron la buena racha del Guadalajara en el torneo anterior, el entrenador chileno está consciente de que los tapatíos marchan perfectos en el torneo, por lo que comenzó a decir excusas antes de enfrentarse a los de la Perla de Occidente.

El sudamericano acentuó que su equipo tendrá que realizar dos viajes en menos de una semana por la jornada doble, en donde a los queretanos les tocó jugar de visitante contra Pumas, en casa a media semana contra Xolos y este fin de semana deberán viajar para medirse al chiverío.

“Ya estaremos pensando en Chivas. Independiente de lo que haya pasado en esos dos partidos de ellos, que están invictos y han ganado los dos partidos, cada juego es totalmente distinto al anterior. Será nuestro segundo partido de visita, entonces veremos qué jugadores estén disponibles. Ojalá que lo mejor que tengamos para presentar con Chivas.

“Veremos qué jugadores van a estar lo mejor posible para enfrentar el día sábado un partido importante, difícil, duro, nuevamente una salida que será nuestro tercer partido, pero dos de visita con equipos muy importantes“, declaró el entrenador en conferencia de prensa al término del duelo contra Xolos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.