El futbol nacional fue sacudido en las horas recientes por la decisión de Javier Aguirre de mandar a llamar a Richy Ledezma y Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana pese a su pasado en el combinado de Estados Unidos, noticia que alegró a millones de aficionados de Chivas.

Para los compromisos amistosos contra Panamá y Bolivia, el Vasco decidió llamar a 8 jugadores del Guadalajara en donde destacaron los mexico-estadounidenses, quienes tendrían que realizar el One Time Switch para poder aspirar a jugar la Copa del Mundo con el Tricolor.

Sin embargo, Paola Sánchez, esposa de Richy Ledezma, no pudo ocultar su felicidad por el reciente llamado del jugador del chiverío y lanzó un emotivo mensaje en sus redes sociales enalteciendo el orgullo de ser mexicanos.

“Que orgullo tan grande para nosotros representar a nuestro país. Somos mexicanos de sangre y siempre lo seremos, pase lo que pase muchas gracias, México. Te amamos”, escribió la pareja del futbolista rojiblanco a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué fue llamado Richard Ledezma a la Selección Mexicana?

A falta de pocos meses para el debut en el Mundial de México contra Sudáfrica, no existe un defensor por derecha que logre disipar las dudas, por lo que Javier Aguirre desea ver de cerca al futbolista del Guadalajara, quien brilló en la Liga MX con su inteligencia y depurada técnica individual.