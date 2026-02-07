Armando González atraviesa el mejor momento de su joven carrera con Chivas y su nombre ya está instalado en la conversación rumbo al Mundial 2026. El delantero rojiblanco volvió a marcar en el triunfo ante Mazatlán y llegó a cuatro goles en cinco jornadas del Clausura, cifras que respaldan su crecimiento, su impacto reciente dentro del equipo y su mentalidad tras coronarse campeón de goleo.

El buen presente de la Hormiga, sin embargo, convive con una competencia feroz en la Selección Mexicana. Por delante aparecen referentes consolidados como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, además de otros atacantes que también buscan su lugar, como Germán Berterame o Julián Quiñones. La Hormiga ya tuvo su debut con el Tri, aunque todavía no ha podido estrenarse como goleador con la camiseta nacional, algo que serviría para ponerle presión a Javier Aguirre.

En ese contexto, una voz autorizada como la de Oribe Peralta, ex delantero y referente ofensivo de la Selección Mexicana y de Chivas, se refirió a la posibilidad de ver a la Hormiga en una Copa del Mundo. El histórico atacante se mostró a favor de que el joven rojiblanco sea finalmente incluido dentro de la nómina final.

Consultado sobre ese cupo de tercer centrodelantero, Oribe no dudó: “A mí me gustaría mucho que fuera la Hormiga, porque creo que es alguien que ha mostrado, que viene creciendo y que va a crecer muchísimo más. Si bien puede ser que hoy en día no tenga un protagónico, es alguien con muchísima hambre que puede ser un revulsivo importante para lo que hoy se necesita en Selección”, reflexionó.

El paso de Oribe Peralta por Chivas

En su paso por Chivas, Oribe Peralta disputó 41 partidos oficiales sumando sus dos etapas con el club (2004-05 y 2019-2022), en los que apenas registró dos goles y tres asistencias, números muy por debajo de los que construyó en otros equipos de la Liga MX y que acabaron por decepcionar de sobremanera a la afición rojiblanca.