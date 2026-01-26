Armando González, goleador de Chivas, acaba de dejar pasar una importante oportunidad de sacar ventaja en la carrera por un lugar en el Mundial 2026. En los amistosos ante Panamá y Bolivia, sin jugadores de clubes europeos y con una competencia directa limitada, el canterano rojiblanco no pudo convertir. Su primer gol con la Selección Mexicana sigue haciéndose esperar.

Tras un buen arranque en el Clausura 2026 de la Liga MX, con dos goles en tres partidos, la Hormiga ingresó en el segundo tiempo del duelo ante Panamá, en lugar de Germán Berterame, quien venía de un partido flojo. Era una buena chance para el delantero rojiblanco, pero no pudo anotar su primer tanto con el Tri.

Días más tarde, la Hormiga fue de la partida en el amistoso ante Bolivia, pero se retiró sin poder rematar ni una sola vez a portería. Para peor, justamente Berterame, su principal competidor, ingresó y marcó el gol de la victoria. En una competencia tan reñida, la diferencia puede estar en los detalles.

Ese contexto hace que su margen de error ahora sea mucho más pequeño. Los próximos amistosos del Tri ya serán en fecha FIFA y con plantel completo, lo que implica el regreso de los delanteros que hoy parecen fijos para Javier Aguirre, como Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

De esta manera, puede que su única vía real para convencer a Javier Aguirre sea la de convertir sus primeros goles con la Selección Mexicana. Tan cerca de la lista definitiva, no alcanza con buenos movimientos, presión o minutos correctos; la Hormiga necesita goles.

Los próximos amistosos de la Selección Mexicana