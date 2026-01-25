A falta de cinco meses para el inicio del Mundial 2026 son varios los jugadores de Chivas que levantan la mano para estar y uno de ellos es Luis Romo. El capitán del Guadalajara dejó grandes sensaciones en esta pequeña gira y ahora comienza a tener un pie y medio dentro de la copa del mundo especialmente tras la lesión de Edson Álvarez.

El inicio del Clausura 2026 y el cierre del Apertura 2025 que ha tenido el referente del Rebaño Sagrado es sin duda muy bueno luego de haberse convertido en pieza fundamental en el once titular. El defensa no solo da soluciones al momento de defender, sino que además marca la diferencia con pases precisos.

En medio de este contexto, Luis Romo volvió a ser tenido en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Tras el partido contra Panamá el Vasco lo llenó de elogios por el partido que llevó adelante en el Estadio Rommel Fernández.

Luis Romo cada vez más cerca de jugar el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Luis hizo un juego más que correcto. Tuvo amonestación y lo iba a quitar, me dijo ‘déjame un rato más’. Aguantó el tipo, fue inteligente. Está en plena madurez”, expresó en conferencia de prensa. Y agregó: “Se le ve delgado, ágil, se le ve contento y cuando un jugador está tranquilo, reposado, es cuando mejor rinde“.

¿Luis Romo más cerca del Mundial 2026 ante la lesión de Edson Álvarez?

En medio de este contexto, Luis Romo se acerca más a formar parte de la Selección Mexicana luego de que Edson Álvarez haya confirmado una nueva lesión. De esta manera, el capitán de Chivas será tenido en cuenta mayor razón para la Copa del Mundo 2026 porque es un jugador que no solo sabe jugar de central, sino que además de contención.