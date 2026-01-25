En Santa Cruz de la Sierra la Selección Mexicana enfrenta a Bolivia en amistoso de preparación para la Copa del Mundo. En un partido en el que sucedía muy poco, apareció Raúl Rangel con una brutal atajada para evitar que su portería caiga.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho sobre quién será el guardameta titular del Tri en la cita mundialista. El Tala como Luis Ángel Malagón son los que pelean por esa posición por el tipo de actualidad que tienen en sus respectivos equipos.

Sin embargo, esta tarde Javier Aguirre ya le dio el visto bueno a Raúl Rangel debido a que lo repitió en su alineación. A su vez, sobre el final del primer tiempo apareció con un brutal atajadón para evitar que caiga por primera vez su portería.

Video de la atajada de Raúl Rangel ante Bolivia