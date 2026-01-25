La llegada de Gabriel Milito a Chivas no sólo trajo una idea de juego más clara y reconocible, sino que también provocó un fenómeno que hoy empieza a llamar la atención: la resurrección futbolística de Daniel Aguirre y Omar Govea. Dos jugadores que, hasta hace pocos meses, parecían tener prácticamente un pie afuera de la institución y que hoy se han transformado en piezas funcionales y claves dentro del funcionamiento rojiblanco.

El caso de Aguirre es especialmente ilustrativo. Mediocampista de origen, había quedado relegado en la rotación y su continuidad en el club era una incógnita real. Ni siquiera había podido debutar en Liga MX. Sin embargo, Milito lo reinventó como stopper derecho: le dio libertad para romper líneas en conducción y lo integró a la salida limpia desde el fondo. El resultado fue inmediato: más minutos, más confianza y, en este inicio de torneo, incluso aportes directos en goles y asistencias desde una posición poco habitual para él.

Con Govea ocurrió algo similar, aunque desde el mediocampo. El volante había llegado con expectativa, pero su paso por Chivas estaba siendo realmente decepcionante, casi sin aportes considerables. Milito apostó por él en el centro del campo y a partir de allí, el ex Rayados de Monterrey comenzó a hacer valer su buen pie, siendo primer pase y aportando equilibrio táctico, e incluso relegando a otros nombres como Fernando Beltrán, Érick Gutiérrez o Víctor Guzmán.

Más allá de los números, lo que explica este cambio es la coherencia entre perfiles y roles. Milito confió en dos jugadores que parecían fuera del radar, los ubicó en contextos donde sus virtudes quedaran expuestas y les dio continuidad, algo que ninguno había tenido en ciclos anteriores. El mensaje fue claro: no importaba la previa y cómo les había ido hasta el momento, sino su capacidad para adaptarse a una idea colectiva exigente, basada en la salida limpia, movilidad e intensidad sin balón.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre Daniel Aguirre?

En su última conferencia de prensa, Gabriel Milito se refirió a la situación de Daniel Aguirre: “Lo habíamos visto poco cuando llegamos, lo profundizamos en la pretemporada y poco a poco nos fue sorprendiendo su nivel futbolístico, su calidad y su entendimiento de lo que queríamos. Cuando lo precisábamos, ahí estaba Dani preparado para darnos un gran rendimiento. Se ha vuelto un jugador muy necesario, muy importante para el equipo”, expresó el estratega rojiblanco.