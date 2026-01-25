Este domingo, Chivas Femenil visita a Puebla por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con una racha invicta que la mantiene entre los equipos protagonistas del torneo. Sin embargo, la atención de los aficionados rojiblancos no está solo en los números: la convocatoria dada a conocer por Antonio Contreras encendió tensiones entre los seguidores, quienes expresaron su malestar en redes sociales ante tres decisiones concretas del entrenador.

La primera controversia surge por la ausencia de Isabela Esquivias en la lista de convocadas. La lateral defensiva de 21 años se incorporó a Chivas en 2025 y se ha consolidado como una pieza con buena dinámica ofensiva y defensiva y presencia en competiciones nacionales, además de haber sido parte de las selecciones juveniles de México. Su exclusión -sin que haya informes públicos de lesión- llamó la atención de la afición, pues muchos la consideran una jugadora con proyección y aporte al sistema de Contreras.

En segundo lugar, la ausencia de Joseline Montoya también provocó críticas. Montoya, mediocampista con experiencia en Liga MX Femenil y con pasado reciente en Tigres antes de volver a Chivas en 2025, es vista como una jugadora de carácter ofensivo que puede desequilibrar en ataque. Su no convocatoria, pese a que el equipo no ha reportado altas lesiones en esa zona, generó comentarios de aficionados que consideran que omitirla limita las variantes ofensivas del Rebaño.

Por otro lado, la afición reaccionó con sorpresa por el regreso de Kinberly Guzmán a la lista. La zaguera central formada en el club y con algunos años de trayectoria dentro de la plantilla, tiene así su primera convocatoria del torneo tras un periodo con menos protagonismo. Sus últimas actuaciones no habían sido bien recibidas por la parcialidad rojiblanca.

Así forma Chivas Femenil vs. Puebla