Chivas atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, con un inicio perfecto de tres triunfos en tres partidos, racha que el equipo buscará mantener en su visita a Atlético San Luis. Sin embargo, las ocho bajas por el llamado a la Selección Mexicana han obligado a Gabriel Milito y a su cuerpo técnico a realizar ajustes tanto en lo futbolístico como en la dinámica interna del grupo.

Con las ausencias de referentes importantes en el vestidor como Luis Romo, Raúl Rangel y Ángel Sepúlveda, alguien tenía que asumir un rol de liderazgo durante los entrenamientos en Verde Valle. Todo indica que ese papel lo tomó Ricardo Marín, un futbolista cuyo regreso fue puesto en duda por la afición, pero que hoy parece vivir una etapa distinta.

Tal como lo tenía planeado el propio Club, el 4K regresó con mayor experiencia y otra mentalidad. En distintos videos compartidos por Chivas en redes sociales, Marín aparece como uno de los primeros en llegar a los entrenamientos y como uno de los jugadores que ejecuta los ejercicios con mayor intensidad, marcando el ejemplo dentro del grupo en un momento clave del torneo.

Este escenario representa una oportunidad de oro para Ricardo Marín, ya que Armando González y Ángel Sepúlveda, quienes parecen estar por delante en la pelea por minutos, se encuentran concentrados con la Selección Mexicana. Así, el delantero rojiblanco puede trabajar directamente con Gabriel Milito y buscar ganarse un lugar con hechos dentro de la cancha, más que con discursos.

Fernando González también es uno de los líderes en el vestidor de Chivas

Además de Ricardo Marín, otro futbolista que ha asumido un rol importante de liderazgo en Verde Valle es Fernando González. El mediocampista, que se quedó trabajando con el grupo tras recuperarse de su lesión, se ha ganado la confianza de Gabriel Milito tanto por su rendimiento en partidos como por su actitud en los entrenamientos, por lo que no sería descabellado verlo como titular ante Atlético San Luis en un duelo que exigirá carácter y concentración.