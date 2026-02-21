Ricardo Marín habló con franqueza sobre su regreso al Club Deportivo Guadalajara y las sensaciones que ha encontrado en el interior del equipo bajo la conducción de Gabriel Milito.

Luego de volver al plantel rojiblanco tras su etapa a préstamo con Puebla, el delantero reconoció que lo que más le llamó la atención fue el alto nivel de exigencia y la mentalidad competitiva que hoy se respira en el vestidor.

“Yo creo que anímicamente el equipo está en su plenitud, los resultados nos acompañan y todo hace que vaya de buena energía, pero el profe Gabi nos hace mucho énfasis en que no nos podemos relajar, de la mano del profe que nos trae en friega, siempre tratando de sacar lo mejor de nosotros, que no nos relajemos, que no hemos conseguido nada; ha sido la manera en que este equipo ha enfrentado esta buena racha”.

Cabe mencionar que esto es una antesala de lo que se podría venir dentro de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que sera transmitido por TUDN y ViX.

¿En qué lugar se ubica Chivas?

En estos momentos, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 18 unidades, producto de seis victorias consecutivas y este sábado 21 de febrero va por la séptima cuando se enfrente en calidad de visitante a Cruz Azul dentro de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026.