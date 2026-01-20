Chivas se convirtió en uno de los equipos a seguir en la Liga MX debido a que logró ser dominante y protagonista para ganar sus tres partidos al hilo en el inicio del Clausura 2026. Mientras muchos se quedan con Armando González, repasamos cómo marcha Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre y Ricardo Marín en la tabla de asistencias.

No hay dudas de que la Hormiga es un jugador clave debido a que guía al Guadalajara para marcar la diferencia en cada uno de sus partidos. Este gran momento lo llevó a ser uno de los ocho jugadores del Rebaño Sagrado convocados a la gira que realizará la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

El sábado Armando González volvió a ser clave para abrir el marcador en el 1-0 ante Querétaro gracias a la asistencia de Daniel Aguirre. En el segundo tiempo, apareció Roberto Alvarado luego de que Richard Ledezma lo hubiera encontrado en solitario para el 2-0 parcial ante los Gallos Blancos en el Estadio Akron.

Ricardo Marín asistió a Yael Padilla para su gol contra FC Juárez. (Foto: CHIVAS)

¿Cómo marchan Ricardo Marín, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Daniel Aguirre en la tabla de asistencias?

Según lo informado por Opta el actual líder de asistencias del Clausura 2026 de la Liga MX es Anthony Martial de Rayados de Monterrey con dos pases de gol, mientras que Ricardo Marín es segundo con su asistencia para el gol de Yael Padilla. Entre los 20 primeros se encuentran Efraín Álvarez, Daniel Aguirre y Richard Ledezma con un pase de gol cada uno. Cabe destacar que 4K está en la segunda posición por haber necesitado un partido para realizar el pase.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 el próximo sábado 31 de enero cuando visite a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra. El partido comenzará a las 17:00 del Centro de México y podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN.