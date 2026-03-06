La rivalidad entre Chivas y Atlas está por vivir otro capítulo de la rivalidad más añeja de todo el futbol mexicano, en donde el Rebaño Sagrado parte como el favorito para imponer su ley en el Clásico Tapatío del Clausura 2026.

En este semestre, el choque entre los dos clubes de Jalisco apunta a estar lleno de emociones debido a que ambas instituciones están peleando la parte alta de la tabla de posiciones; sin embargo, Diego Cocca tratará de aprovechar a un jugador para poder vencer al Guadalajara.

Alfonso González es el jugador más importante a la ofensiva de los rojinegros, ya que tras el doblete que consiguió a media semana frente a Xolos de Tijuana llegó a cinco goles en el Clausura 2026, misma cifra que Armando González, por lo que es el jugador a seguir por parte de la defensiva rojiblanca.

Sin embargo, Ponchito tiene un antecedente sumamente gratificante para el chiverío, ya que se convirtió en el villano de los rojinegros en la edición del Clásico Tapatío del Clausura 2015.

En aquel compromiso, el duelo se encontraba igualado a un gol, en donde se marcó un penalti en el último minuto en favor del Atlas, en donde Alfonso González trató de lucirse cobrándolo a lo Panenka, pero el portero rojiblanco, Luis Michel detuvo la redonda, frustrando a los Zorros en su sueño de derrotar al Rebaño.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.