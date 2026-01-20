Chivas tuvo un brutal inicio del Clausura 2026 de la Liga MX con tres victorias al hilo para quedarse como líderes en solitario de la tabla general de posiciones. Sin embargo, Ricardo Ferretti dejó advertencia a Gabriel Milito sobre uno de sus jugadores luego de que haya anotado dos goles en el inicio del campeonato. En consecuencia, afirmó que el principal peligro del Rebaño Sagrado son ellos mismos.

La gran noticia que dejó el Guadalajara en este inicio de campeonato fue haber mantenido la misma idea futbolística con la que cerró el Apertura 2025. Por esta razón el conjunto rojiblanco hoy es líder e invicto con nueve puntos en la clasificación y aspira a llevarse los seis puntos ante Atlético de San Luis y Mazatlán para llegar de la mejor manera a un febrero que lo recibirá América, Cruz Azul, Toluca y Atlas.

En medio de este contexto, Chivas no para de recibir elogios, mientras que la prensa americanista muestra su rabia por el momento que vive el equipo de la Perla Tapatía. Quien sabe lo que estar sentado en el banquillo del Rebaño Sagrado es Ricardo Ferretti, quien en la mesa de ESPN advirtió a Gabriel Milito sobre el inicio que tuvo en el Clausura 2026 y del momento que tiene Armando González.

Armando González tendrá competencia por el liderato de goleo.

“El mayor problema de Chivas va a ser las propias Chivas. De veras. ¿Sabes por qué? Porque ya se están creyendo demasiado. Antes festejaba de otra manera. Yo veo, me consta, el muchachito empieza, sale en la tela, da una entrevista y ya pasa más tiempo en el espejo que entrenando, se pasan pitando más el pelo que otra cosa. Y el peligro de Chivas es el propio Chivas”, expresó. Y agregó sobre el festejo de la Hormiga: “¿Dime dónde los grandes jugadores festejan con payasadas?”.

Armando González ridiculizó a América

Armando González no solo no para de anotar goles, sino que además dejó en ridículo de América en lo que va del Clausura 2026 y no los enfrentó. Tras jugar en los tres primeros encuentros la Hormiga cuenta con más goles que todo el conjunto azulcrema. Datos, no opinión.