Uno de los jugadores que Chivas esperaba que en estos años marcará la diferencia era Gilberto Sepúlveda, quien en este inicio del Clausura 2026 no pudo debutar porque se lesionó. En medio de este contexto el TIba, uno de los jugadores más criticados por la afición, es el más afectado por el brutal inicio del equipo de Gabriel Milito debido a que será la última alternativa en la línea defensiva.

No hay dudas de que el Guadalajara con el entrenador argentino trabajó y sufrió en el Apertura 2025, pero encontró el funcionamiento para tener orden en el fondo. En lo que va del actual campeonato no recibió goles Raúl Rangel en su portería.

En medio de este brutal inicio del Clausura 2026 Gabriel Milito fue recuperando piezas claves que se habían lesionado. Frente a Querétaro sumaron minutos de juego Diego Campillo, quien se había lesionado del quinto metatarsiano, y Fernando González, que tenía una molestia muscular por lo que no había visto minutos en pretemporada.

Gilberto Sepúlveda está lesionado. (Foto: IMAGO7)

Quien no se pudo reincorporar fue Gilberto Sepúlveda que se recupera de un esguince de tobillo que sufrió ante Leones Negros. A su vez, el Tiba será uno de los principales afectados en el equipo de Gabriel Milito debido a que pasó de ser primera o segunda opción a una de las últimas por el nivel que hay en defensa.

Torneos en el 2025 Partidos Goles Minutos Clausura 2025 17 1 1.530′ Concachampions 2025 2 – 180′ Leagues Cup 2025 3 – 238′ Apertura 2025 9 – 441′ Total 31 1 2389‘ Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: IMAGO7)

Es un hecho que hoy Daniel Aguirre, Luis Romo y José Castillo son insustituibles, mientras que Diego Campillo espera a que Gabriel Milito lo vuelva a poner de titular. Detrás de ellos además se encuentra Miguel Tapias, el suplente ideal como stopper izquierdo, y Miguel Gómez se adaptó bien a jugar como stopper por derecha.

¿Por qué Chivas no vendió a Gilberto Sepúlveda?

Uno de los jugadores que tenía los días contados en Chivas era Gilberto Sepúlveda porque no encajaba en el estilo de juego de Gabriel Milito. Sin embargo, el Guadalajara decidió no venderlo debido a que se había complicado la llegada de un defensa central que pidió el entrenador argentino, por lo que prefirieron dejarlo en Verde Valle.