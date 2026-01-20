Chivas viene de tener un brutal inicio de campeonato luego de haber ganado tres de tres en este inicio del Clausura 2026.En medio de este comienzo de año César Merlo confirmó que el Guadalajara se habría retirado del mercado de pases salvo que surja una oportunidad interesante para ficharlo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llevó adelante un mercado de pases muy interesante debido a que logró fichar a dos jugadores de calidad y con experiencia comprobada. Ángel Sepúlveda llegó con siete goles en Cruz Azul en el Apertura 2025, mientras que Brian Gutiérrez arribó proveniente de Chicago Fire cuando era pretendido por varios equipos.

A falta de dos semanas para que se cierre el libro de pases se sabe muy bien que Chivas buscó un defensa central. Sin embargo, Atlético de San Luis exigió seis millones de dólares para vender a Eduardo Águila.

Gabriel Milito pidió un defensa en el inicio del mercado de pases. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, César Merlo confirmó en Vamos Show que hoy el Rebaño Sagrado se retiró del mercado de pases. “Para mí Chivas, salvo un golpe de último momento, por cómo está jugando y lo bien que está andando no va a ser nada”, comentó el periodista argentino sobre una noticia que toda la afición rojiblanca esperaba saber.

Por otro lado, en el mismo reporte señaló que está cerrada la llegada de Cruz Medina a Tapatío. “La información que tiene este servidor es que está hecho. Va a ir a Tapatío y después el año que viene ir al equipo principal”, cerró el reconocido reportero sobre uno de los últimos fichajes que llevó adelante el Guadalajara.

¿Qué va a suceder con Alan Pulido y Érick Gutiérrez en Chivas?

Ayer por la tarde César Huerta reveló que el Guadalajara ya definió su postura con Érick Gutiérrez y Alan Pulido. Según el periodista de Diario AS, Chivas sabe que va a perder dinero con los dos jugadores, pero la salida del mediocampista será en buenos términos, mientras que con el atacante tendrá un final polémico.

“Con Guti está hecha la idea del Guadalajara que va a tener que seguir pagando salario. ¿En qué ha mostrado disposición el Guadalajara en el caso de Guti que con Pulido no? En que Guti es que cualquiera de los que lo quieran subale lo más que pueda el porcentaje de salario que le puedan pagar, porque hasta ahora le decían que le pagaban 30%. Entonces tienen esta disposición de súbanle lo más que pueda y yo pago lo demás”, explicó el periodista en su canal de Youtube.

Sobre el atacante comentó que “Si Alan Pulido no acepta un porcentaje para ser liquidado el Guadalajara ya contempla la última posibilidad y que no le conviene a nadie dejarlo aquí sin jugar y pagarle el año completo de su salario mes con mes. (…) Probablemente a los 6 meses de no jugar se harte y diga ‘Oye ya vamos arreglando.’ Ah pues ya no te pago nada. Si quieres te libero y listo. Te pagué seis meses pero en abonos jugar a la desesperación del propio futbolista”.