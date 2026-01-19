El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026 tras sumar trds victorias consecutivas y una de las piezas claves de Gabriel Milito es Roberto “Piojo” Alvarado, quien después de hacer un gol en el triunfo contra Querétaro estrenó “anillo de campeón”.

La joyería HH le hizo entrega de un anillo especial al exjugador de Cruz Azul y Necaxa, el cual está elaborado con metales de gran calidad y que además tiene el escudo de nuestras Chivas, al puro estilo de los que entrega la NFL a los ganadores del Super Bowl.

“Hay momentos que se graban en la memoria… y otros que se convierten en legado. Este anillo celebra el fútbol, la entrega y el respeto por el escudo. ‘Piojo’ Alvarado, un jugador que entiende lo que significa Chivas y lo demuestra partido a partido”, se puede leer en el posteo que compartió HH Jewellers en sus redes sociales.

Cabe mencionar que el atacante mexicano parece recuperar su mejor versión luego de bajar su nivel durante el Torneo Apertura 2025 debido a una lesión, pero este año ha iniciado como titular y frente a los Gallos Blancos del Querétaro confirmó su buen arranque.

Roberto Alvarado pasa por un gran momento futbolístico.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Señalar que el Rebaño Sagrado se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con nueve puntos tras vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro, así que para la Fecha 4 buscarán mantener el paso perfecto cuando se midan al Atlético de San Luis el 31 de enero.