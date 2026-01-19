Si bien el Club Deportivo Guadalajara se reforzó para el Torneo Clausura 2026 con Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, la mayoría de la afición rojiblanca coincide con que hizo falta un jugadores con características defensivas.

No obstante, de acuerdo con información de César Luis Merlo, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, dio por cerrado este mercado de fichajes.

“Para mí Chivas, salvo un golpe de último momento, una oportunidad de mercado, por cómo están jugando y lo bien que está andando, no va a hacer nada“, dijo el periodista argentino en su canal de YouTube.

De esta manera César Luis Merlo terminó con la esperanza de varios chivahermanos de contar en la plantilla con un elemento más para que Gabriel Milito tuviera un equipo más redondo con la finalidad de ser más competitivos en el Torneo Clausura 2026.

Información de César Luis Merlo en el minuto 28:10.

Cabe mencionar que durante el último mes se venía manejando un supuesto interés del Club Deportivo Guadalajara en Víctor Guzmán y de Eduardo Águila para reforzar la central, pero al parecer el alto precio que le pusieron Rayados y Atlético de San Luis los alejaron de Verde Valle.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con nueve puntos luego de tres fechas disputadas, y buscarán mantener el paso perfecto cuando se enfrenten en calidad de visitante al Atlético de San Luis el 31 de enero, una vez que se reactive la Liga MX tras el parón por los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.