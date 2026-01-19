Chivas está en boca de todos debido a que se encuentra líder en solitario en la Liga MX, mientras que América sumó dos puntos en tres partidos. En medio de este contexto, citando a Esteban Solari, André Jardine volverá a llorar debido a que Armando González con su estadística goleadora debido a que con dos goles ya superó a toda la plantilla azulcrema.

No hay dudas de que el Guadalajara viene de tener una semana espectacular porque no solo lidera el Clausura 2026, sino que además convocaron a ocho jugadores para la gira de la Selección Mexicana. En otras palabras, el Rebaño Sagrado domina el futbol mexicano en sus diferentes esferas.

En medio de este contexto, América es noticia debido a que no solo no ganó en lo que va del Clausura 2026, sino que además no ha anotado goles. A su vez, André Jardine quedó en ridículo luego de que Esteban Solari le haya dicho que se calme y deje de reclamar y llorar por una falta que no le cobraron a favor.

Armando González anotó el 1-0 ante Querétaro. (Foto: IMAGO7) .

Armando González deja en ridículo a todo América

Por otro lado, Armando González no para de dar de qué hablar debido a que volvió a anotar ante Querétaro. Con la anotación del sábado la Hormiga dejó en ridículo a todo América en el Clausura 2026 debido a que él solo tiene más goles que una de las presuntas plantillas más importantes de todo México.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo?

Como se sabe Armando González fue campeón de goleo en el Clausura 2026 junto a Paulinho y Joa Pedro con 12 dianas. En la actualidad sigue siendo el mejor artillero mexicano en la Liga MX y líder con Germán Berterame, Facundo Almada y otros.