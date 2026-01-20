Chivas ingresó en el parón de la Liga MX con la tranquilidad de saber que es líder e invicto del Clausura 2026. El equipo rojiblanco sumó nueve de nueve en el inicio de año y da de qué hablar en todo México.

En medio de este contexto, Armando González dejó en ridículo a América con una estadística y Richard Ledezma brilla como uno de los jugadores que más jugadas de gol crea. Por otro lado, el mercado de pases sigue abierto y revelan la decisión que tomó el Guadalajara como Erick Gutiérrez y Alan Pulido.

Armando González ridiculiza a América

A diferencia de Chivas, América no sumó una victoria en lo que va el Clausura 2026 y lleva sumados dos puntos en lo que va el torneo. A su vez, Armando González dejo en ridículo a las Águilas sin enfrentarlos ya que solo él con dos goles lleva anotado más que toda la plantilla de André Jardine.

Drástica decisión de Chivas con Alan Pulido

Uno de los jugadores que en Chivas no entra en planes es Alan Pulido, quien no se movió para encontrar acomodo en otro club. Cesar Huerta reveló en su canal de YouTube que la directiva está molesta con el jugador y que están dispuestos a tomar una drástica decisión.

“Si Alan Pulido no acepta un porcentaje para ser liquidado el Guadalajara ya contempla la última posibilidad y que no le conviene a nadie dejarlo aquí sin jugar y pagarle el año completo de su salario mes con mes. (…) Probablemente a los 6 meses de no jugar se harte y diga ‘Oye ya vamos arreglando.’ Ah pues ya no te pago nada. Si quieres te libero y listo. Te pagué seis meses, pero en abonos jugar a la desesperación del propio futbolista”, reveló.

Chivas definió su postura con Erick Gutiérrez

A diferencia de Alan Pulido, Erick Gutiérrez entendió que no entraba en planes y busco salir del Guadalajara de la mejor manera. Sin embargo, Cesar Huerta reportó que en el caso del Guti están dispuestos a pagar parte de su salario.

“Con Guti está hecha la idea del Guadalajara que va a tener que seguir pagando salario. ¿En qué ha mostrado disposición el Guadalajara en el caso de Guti que con Pulido no? En que Guti es que cualquiera de los que lo quieran subale lo más que pueda el porcentaje de salario que le puedan pagar, porque hasta ahora le decían que le pagaban 30%. Entonces tienen esta disposición de súbanle lo más que pueda y yo pago lo demás”, comentó el periodista de Diario AS.

Richard Ledezma da de qué hablar en la Liga MX

Uno de los jugadores destacados de Chivas es sin duda Richard Ledezma quien marca la diferencia por el carril derecho. A su vez, según lo reportado por Statiskicks, el lateral derecho es uno de los jugadores con más cantidad de jugadas de peligro en la Liga MX con ocho.