Las Chivas de Guadalajara atraviesan un gran momento después de haber ganado sus primeros tres partidos en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se ilusiona con poder pelear por el título, pues hasta parece haber mejorado su versión del torneo pasado, donde compitió muy bien pero se quedó eliminado tras el penal fallado por Chicharito Hernández ante Cruz Azul.

Victoria por la mínima de Chivas Femenil

En un encuentro condicionado por las rotaciones que impulsó el entrenador rojiblanco, Antonio Contreras, Chivas Femenil logró derrotar por 1-0 a Santos Laguna en el encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. El gol fue obra de Adriana Iturbide. De esta manera, las rojiblancas se ubican en la zona alta de la tabla, con siete unidades producto de dos victorias y un empate.

Milito respondió por qué no juega Hugo Camberos

Uno de los jugadores que ha tenido poco protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito es Hugo Camberos. En conferencia de prensa le preguntaron al entrenador sobre los motivos y explicó: “Confío en todos. Hugo también está haciendo un buen trabajo, pero para que juegue Hugo tendría que haber salido el Piojo, tendría que haber salido Cotorro, pero preferimos terminar el partido con ellos. Esto es largo. Todos los jugadores que están con nosotros son importantes y van a tener sus minutos o momentos durante el campeonato. Tienen que seguir trabajando, tener paciencia y cuando les toque darlo todo por ellos”.

La humildad de Armando González

Tras la victoria de Chivas sobre Querétaro -donde convirtió un gol- y antes de sumarse a la Selección Mexicana, Armando González fue visto esa misma noche comiendo unos tacos en un restaurante de Jalisco junto a sus más cercanos, una escena que desnudó la humildad con la que la Hormiga atraviesa este momento de plenitud futbolística.

Ex-Chivas: Rodolfo Pizarro convirtió con Juárez

El mediocampista ofensivo Rodolfo Pizarro dejó un grato recuerdo entre la afición rojiblanca y en este último año ha vuelto a mostrar parte del nivel que lo llevó al futbol europeo. Este domingo, convirtió un gol para el empate de Juárez en su visita a Santos Laguna, llegando así a los cuatro tantos en 26 partidos con los Bravos.