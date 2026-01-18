Chivas Femenil se quedó con una victoria clave ante Santos Laguna tras ganar por 1-0 en el Estadio Jalisco por la jornada 3 del Clausura 2026. Adriana Iturbide anotó el gol para que las Chingas mantengan su invicto.

El equipo de Antonio Contreras llegaba al Estadio Jalisco con un empate ante Cruz Azul en Ciudad de México. Por esta razón el conjunto rojiblanco necesitaba sumar de a 3 para que en un futuro no se complique la clasificación directa a la Liguilla con el regreso de Blanco Félix al cuadro titular.

Por otro lado, en el primer tiempo se tuvo que esperar al minuto 27 un disparo de Denise Castro para inquietar a la portera de las Guerreras. Sin embargo, la jugada más clara del Guadalajara llegó con Alicia Cervantes quien tras un rebote en el área recibió, pero Kathya Mendoza se hizo enorme y manoteó el balón al tiro de esquina.

La Doctora apareció para el 1-0 de Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad, las Chingonas tenían todos los caminos cerrados debido a que la Guerreras se tiraron a atrás y jugaba de contragolpe. Sin embargo, en el 75’ apareció Adriana Iturdide tras un error de Mendoza y Hernández para empujar el balón con el pecho.

De esta manera, Chivas Femenil se quedó con tres puntos claves y se posiciona sexta con siete puntos, mientras que Santos Laguna es 14 con cero unidades. El próximo partido del Guadalajara se dará el próximo miércoles cuando reciba a Querétaro por la jornada cuatro del Clausura 2026 de la Liga MX.

El gol de Adriana Iturbide para Chivas Femenil

Video de jugadas de peligros Chivas Femenil vs. Santos Laguna

Alineación de Chivas Femenil

Blanca Feliz, Cristina Ferral, Isabel Esquivias, Samantha López, Yamile Franco, Eva González, Amalia López, Gabriel Valenzuela, Denise Castro, Jasmine Casarez y Alicia Cervantes. DT: Antonio Contreras.

Alineación de Santos Laguna

Kathya Mendoza, Alexa Hernández, Sasha Pickard, María Peraza, Judith Félix, Deménica Rodríguez, Kimberli Gómez, Dania Padilla, Sandra Nabweteme, Mayra Santana y Vivian Ikechukwu. DT: Jonathan Lazcano.

Cambios en Chivas Femenil

Amalia López por Carolina Jaramillo (Descanso), Joseline Montoya por Denise Castro (59’), Jasmine Casarez por Adriana Iturbide (73’), Isabel Esquivias por Viridiana Salazar (73’) y Alicia Cervantes por Damaris Godínez (81’).

Cambios en Santos Laguna

Mayra Santana Estrada por Samantha Calvillo Hernandez (56’), Domenica Rodriguez Vera por Yessenia Novella Lopez (76’) y Vivian Ikechukwu por Lia Romero (88′)