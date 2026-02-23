Tras los hechos violentos en Jalisco el domingo 22 de febrero, la Liga MX Femenil determinó suspender el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América Femenil, correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Por consecuencia, el equipo de Antonio Contreras no pudo escalar posiciones en la tabla general, así que a la espera de conocer la nueva fecha y horario del Clásico Nacional Femenil, están obligadas a ganar su próximo encuentro en el Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que solo dos escuadras superan al Club Deportivo Guadalajara Femenil en la tabla de clasificación: Monterrey Femenil con 26 unidades y Pachuca Femenil con 23 puntos.

Mientras tanto, el Rebaño Sagrado se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 22 unidades y si se hubiera llevado a cabo el Clásico Nacional Femenil y logrado vencer al América Femenil, se habría instalado en el segundo escalón con 25 puntos.

¿Cuándo jugará Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

Como se mencionó anteriormente, a falta de conocer la nueva fecha y horario del Clásico Nacional Femenil, el siguiente partido de Chivas Femenil será el miércoles 11 de marzo ante Juárez Femenil en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.