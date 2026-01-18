El Club Deportivo Guadalajara sotuvo su paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 tras vencer 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, de manera que se encuentran en la primera posición de la tabla general con nueve puntos de nueve posibles.

Y derivado al gran momento futbolístico de nuestras Chivas en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Eduardo de la Torre elogió el trabajo de Gabriel Milito durante el programa “La Última Palabra” de FOX Sports.

Ante la pregunta sobre el paso perfecto del Rebaño Sagrado es gracias, el exjugador mexicano mencionó que se debe al trabajo de Gabriel Milito, pues considera que ha sido el constructor del equipo.

“Si tengo que distinguir a alguien, diría que Milito. Ha sido el constructor de este equipo, aguantó el paso complicado en la temporada anterior, cerró bien, estuvo a punto de eliminar a Cruz Azul; no se hizo, está bien, pero lo que ha hecho, lo que ha formado hasta ahorita, creo que ha sido el constructor de este equipo y se merece méritos como todos, pero a lo mejor él un poco más arriba“, mencionó el Yayo de la Torre.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara debutó en el Torneo Clausura 2026 con un triufo contundente contra los Tuzos del Pachuca, mientras que en la Fecha 2 se impuso de último minuto a Bravos de Juárez y ahora derrotó a los Gallos Blancos del Querétaro con un futbol que a la afición le está encantando.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad el domingo 1 de febrero ante Atlético de San Luis, como parte de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estado Alfonso Lastras Ramírez, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.