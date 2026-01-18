El futuro de Germán Berterame se encuentra en el aire debido a que en las últimas horas ha salido información de que está cerca de salir de Rayados de Monterrey para defender loscolores del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde juega Lionel Messi.

En medio de este rumor, el atacante acudió a la concentración de la Selección Mexicana para enfrentarse la próxima semana a Panamá y Bolivia de cara al Mundial 2026.

Varios medios de comunicación captaron al goleador de Rayados de Monterrey partir a la concentración del representativo azteca, y ante los cuestionamientos sonre su posible salida mencionó que no lo dejan hablar.

No obstante, también se negó a firmar una playera del Club Deportivo Guadalajara de un aficionado, por lo que esto llamó mucho la atención de la prensa que acudió a recibirlo antes de concentrar con la Selección Mexicana.

¿Cuál es la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia?