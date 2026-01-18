El Club Deportivo Guadalajara arrancó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026 con tres victorias, pues en la Fecha 1 derrotaron 2-0 a los Tuzos del Pachuca, en la Jornada 2 se impusieron por la mínima a los Bravos de Juárez, mientras que el sábado pasado le pegaron 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro.

Con estos resultados nuestras Chivas se fueron al parón con 9 puntos de 9 posibles, ubicándose en estos momentos en la primera posición en la tabla de clasificación, pero lo verdaderamente exigente viene después de la pausa, donde la Selección Mexicana se enfrentará en partidos amistosos a Panamá y Bolivia.

Y es que en la Fecha 4 el Rebaño Sagrado se enfrentará en calidad de visitante al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, luego los pupilos de Gabriel Milito volverán a salir de casa para toparse en El Encanto a Mazatlán FC, así que estos dos encuentros pondrán a prueba la calidad del plantel rojibanco.

Chivas arrancó con el pie derecho el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se llevará a cabo el Clásico Nacional?

El punto más importante será en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, cuando el Club Deportivo Guadalajara se enfrente al América en la Jornada 6 el 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, de modo que Chivas podría llegar al Clásico de Clásicos con paso perfecto.

Cabe mencionar que gracias al buen futbol que vienen manejando con Gabriel Milito, Chivas es la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia la próxima semana, los cuales son: Ángel Sepúlveda, Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Richard Ledezma, Bryan González y Raúl Rangel.