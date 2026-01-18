Chivas Femenil viene de tener un duro partido ante Santos Laguna por la mínima diferencia en la jornada 3 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco, repasamos cómo marcha el Guadalajara en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado llegaba a este partido con un empate a cuestas frente a Cruz Azul en Ciudad de México. Por esta razón, el equipo de Antonio Contreras necesitaba sumar de a tres para que no se complique en un futuro los puestos de clasificación directa.

Esta tarde Chivas Femenil batalló para quedarse con los tres puntos contra Santos Laguna tras un partido muy físico. Adriana Iturbide apareció sobre el final de pecho para el 1-0 final en el Estadio Jalisco.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco, Chivas Femenil se ubica en la sexta posición de la tabla general de posiciones con siete puntos tras dos victorias y un empate. El equipo de Antonio Contreras se encuentra a dos unidades de Toluca y Rayadas de Monterrey, segundas y primeras respectivamente.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en el Clausura 2026?

El Guadalajara volverá a tener acción el próximo miércoles 21 de enero cuando reciba a Querétaro por la jornada cuatro del Clausura 2026. El partido se llevará adelante a las 19:06 del Centro de México.