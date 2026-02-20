Chivas Femenil y América sostendrán una edición más del Clásico Nacional cuando se encuentren en el Estadio Akron en este Clausura 2026, en donde habrá un inesperado cambio en el cuerpo arbitral para dicho encuentro.

La Liga MX Femenil anunció hace unos días las designaciones arbitrales para la jornada 10 del Circuito Rosa, en donde Priscila Pérez Borja fue la elegida para dirigir el rumbo del choque entre los dos clubes más importantes de México.

Sin embargo, este viernes se anunció la lamentable noticia del fallecimiento de la señora Brenda Angélica Borja Guerra, madre de la colegiada central, por lo que la Comisión de Árbitros decidió reasignar a Ximena Márquez para que imparta justicia en el duelo entre rojiblancas y azulcremas.

Ximena Márquez debutó en la Primera División Femenil en el Apertura 2022, por lo que este será su primer Clásico Nacional, por lo que toda la atención estará centrada en el trabajo de la colegiada.

Comunicado de la Comisión de Árbitros

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas Femenil vs. América?

El duelo en el que se enfrentarán los dos clubes más importantes del Circuito Rosa se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.