No hay dudas de que las Chivas de Gabriel Milito ilusiona a toda la afición debido a que Chivas no solo es líder, sino que además está invicto tras superar a América en la jornada 6 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Clásico Nacional, Benjamín Galindo habló en exclusiva con Rebaño Pasión para señalar lo que muchos piensan de lo sucedido en el Estadio Akron: el resultado quedó corto.

Los datos, no la opinión, indican que el Guadalajara es el mejor equipo del balompié mexicano tras dominar a gusto en cada partido. Pachuca, Mazatlán, Atlético de San Luis, Querétaro, FC Juárez y las Águilas no pudieron ante un conjunto rojiblanco que llegó siempre a la portería rival sin problemas.

El duelo contra América dejó en evidencia que Chivas es un claro candidato a pelear por el título en el Clausura 2026. Sin embargo, muchos aficionados consideran que el resultado del sábado pasado quedó corto por la gran cantidad de oportunidades que falló Armando González, quien anotó un golazo para la victoria por la mínima diferencia.

Benjamín Galindo afirmó que Chivas pudo anotarle más goles a América. (Foto: IMAGO7)

En la misma sintonía analizó el partido en el Estadio Akron Benjamín Galindo consideró que el partido tuvo un resultado muy corto. “Extraordinario. La verdad que fue un marcador muy pobre. Vaya, por las opciones que tuvieron deberían de haber sido mucho más goles”, expresó la leyenda del Guadalajara al Rebaño Pasión. Y agregó: “Sí (esperaba un partido más parejo), porque esos partidos son diferentes. Lo esperas con muchas ansias como jugador y la verdad hasta cambia tu forma de entrenar. Te preparas de la mejor manera para llegar a full”.

La opinión de Benjamín Galindo sobre Cruz Azul vs. Chivas

Como se sabe, el próximo sábado Chivas tendrá su primera prueba de fuego cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 7 del Clausura 2026. De cara a este duelo, Benjamín Galindo afirmó que será un encuentro duro. “Son de los partidos complicados, pero como está jugando sin duda que va a ser un gran partido”, cerró el exjugador del Guadalajara.