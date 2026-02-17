Chivas Femenil viene de quedarse con una agónica victoria ante Atlas luego de imponerse por 4-2 en una nueva edición del Clásico Tapatío. El próximo domingo se vuelve a jugar un Clásico Nacional ante América, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro de las chingonas.

Antonio Contreras venía de perder su invicto en la Liga MX Femenil luego de haber perdido por la mínima diferencia ante Pumas en el Estadio Universitario. Este lunes el Guadalajara parecía que pasaba un papelón porque iba perdiendo 2-0 ante las rojinegras, pero gracias a los goles de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y Jasmine Casarez lo dio vuelta.

Por otro lado, América llega con un empate ante Rayadas de Monterrey por 1-1 y se ubica en la tercera posición con 22 puntos, mientras que Chivas actualmente son segundas con 23 unidades.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra América por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y América por la jornada 10 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo domingo 22 de febrero en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Necaxa vs. Chivas Femenil?

El encuentro entre Chivas Femenil y América se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime y en Fox Sport por Tubi. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.