Chivas logró una importante victoria luego de haber superado a América en el Estadio Akron por 1-0. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Álvaro Morales se mostró ardido y señaló que el próximo sábado ante Cruz Azul el Guadalajara va a perder el invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Aún sueña con el gol de Armando González?

No hay duda de que el entrenador argentino logró con poco sacarle agua a las piedras porque no para de encontrar soluciones con cada uno de los jugadores que tiene en su plantilla. Ante la lesión de Luis Romo fue Diego Campillo quien le dio seguridad en el fondo al técnico argentino.

Armando González anotó el gol de la victoria ante América. (Foto: IMAGO7)

“Por culpa del América, porque el América con sus actuaciones su funcionamiento lo permite y no tanto por lo que hacen los otros equipos, pero por culpa del América hoy los primeros lugares los tiene Chivas y Cruz Azul. Chivas y Cruz Azul por culpa del América y no tanto por lo que hagan los otros equipos. Hoy es difícil contraargumentar cuando alguien asevera que los dos candidatos hoy al título son Chivas y Cruz Azul. Yo tengo que decirlo con toda la dureza porque el americanismo es el único ente exigente de nuestro balompié. Aquí es título fracaso, es un dogma, es la única verdad que existe en el América”, expresó en los Jefes.

Y agregó: “Hoy Chivas se encuentra en el primer lugar porque se ha enfrentado a muy malos equipos, incluyendo al América. Se dice y no pasa nada. Hoy domingo Cruz Azul le gana a Tigres y quedan de manifiesto dos cosas: cuidado con la Máquina Cementera y segundo Tigres no es candidato de nada, ya perdió con Pumas, ya perdió con Cruz Azul, par de errores de Nabuelito Guzmán, algo que no es raro. El próximo sábado, próximo sábado a las 9 de la noche tiempo del Centro de México, Chivas se enfrenta a Cruz Azul y es la primera vez en todo el torneo, y me duele decirlo porque eso no incluye al América, es la primera vez en todo el torneo que Chivas se va a enfrentar a un rival serio. El próximo sábado, el próximo fin de semana, a Chivas se le va a acabar el invicto y la Máquina va a ser el verdugo”.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de la temporada 2025-2026?

Tras la victoria ante América, Chivas escaló una posición más en la tabla general de la temporada 2025-2026 ya que son terceros con 47 puntos. Guadalajara se encuentra a una unidad de Cruz Azul, segundo con 48, y a dos de Toluca, primero con 49.

Cabe destacar que el premio para el mejor de la temporada 2025-2026 obtendrá como premio la clasificación directa a la Concachampions 2027. A su vez, la Liga MX le dará al ganador un millón de dólares.