El Club Deportivo Guadalajara Femenil regresó a la senda de la victoria luego de imponerse a las Rojinegras del Atlas en el Clásico Tapatío del Torneo Clausura 2026, con goles de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y doblete de Jasmine Casarez.

Con estos tantos, las futbolistas de Chivas Femenil escalaron posición en la tabla de goleo, sobre todo Adriana Iturbide y Jasmine Casarez, pues Gabriel Valenzuela apenas hizo su primera diana del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

En el caso de Adriana Iturbide, se ubica en la décima segunda posición con cuatro goles, los cuales marcó ante Santos Laguna, Querétaro, Necaxa y este lunes frente a las Rojinegras del Atlas.

Por su parte, Jasmine Casarez aparece en el décimo séptimo escalón con tres tantos, luego de firmarlos frente al Atlético de San Luis y a las Rojinegras del Atlas.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas Femenil?

Se le viene otra prueba complicada a Chivas Femenil y es que su próximo encuentro será ante el América Femenil, a celebrarse el domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.