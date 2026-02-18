La rivalidad que existe entre Chivas y América es la más importante de toda la Liga MX debido a la diferencia de ideologías que representa cada club; sin embargo, un personaje histórico para la institución azulcrema reconoció abiertamente que el Rebaño es “el mejor”.

Después de la poderosa exhibición que tuvo el Guadalajara durante la reciente edición del Clásico Nacional en el que los tapatíos derrotaron a las Águilas, muchos especialistas comienzan a creer en el potencial rojiblanco para poder aspirar a ganar el título del Clausura 2026.

Es por eso que el exentrenador de los azulcremas, Mario Carrillo, analizó el presente del chiverío, en donde quedó satisfecho con lo que demuestra la escuadra dirigida por Gabriel Milito, reconociéndolo como el mejor club del momento.

“Yo veo que este Guadalajara es el que mejor ataca, es el más claro para atacar. Se ve reflejado en el trabajo de su entrenador, pero veo que llega muy bien con la idea, intención y dinámica (…) Yo veo al Guadalajara como el mejor en la actualidad“, explicó el analista en la cadena ESPN.

¿Cuándo fue campeón Mario Carrillo con el América?

El entrenador tuvo un brillante paso por la escuadra azulcrema, llevando a las Águilas a ser campeones en el Clausura 2005 tras vencer a los Tecos en la Final, en un torneo en el que impusieron récord de puntos en torneos cortos dentro del futbol mexicano.