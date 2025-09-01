El Guadalajara viene de perder ante Cruz Azul y pone a Gabriel Milito en medio de la tormenta debido a que no gana en la Liga MX desde que superó por 4-3 a Atlético de San Luis. A pesar de este contexto adverso, Mario Carillo, exentrenador de América, señaló que el Rebaño Sagrado no podrá perder en el Clásico Nacional.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado no se ha destacado por quedarse con el choque contra el conjunto azulcrema. La última vez fue este año en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2025, mientras que a nivel nacional hay que irse al Clausura 2022 cuando se impuso por 3-1 en la vuelta por la Semifinal de la Liguilla bajo el mando de Víctor Vucetich.

En medio de este contexto adverso, Chivas viene de perder por 2-1 ante Cruz Azul por la jornada siete del Apertura 2025. A pesar de este duro momento, hay muchos periodistas que consideran que la gestión de Gabriel Milito es buena por el tipo de juego que ha demostrado.

Uno de ellos es Mario Carrillo, analista de ESPN y exentrenador de América, al afirmar que el Guadalajara no va a perder contra las Águilas. “No sé si le gane, pero no pierde. No pierde. Una comida apuesto”, expresó en la mesa de Futbol Picante.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.